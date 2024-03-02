Бывший главный полицейский Волгограда назначен министром МВД ДНР

Генерал-майор полиции Павел Гищенко, который ранее возглавлял УМВД Севастополя и УМВД Волгограда, дослужился до поста министра внутренних дел Донецкой Народной Республики. Как сообщает V102.RU, соответствующий президентский Указ был издан в последний день февраля 2024 года.

Напомним, что еще в январе 2023 года Павел Гнищенко проинформировал личный состав в Севастополе, что будет служить на территории нового субъекта РФ.

- Лично я рассматриваю мое назначение как большое доверие со стороны руководства страны и Министра внутренних дел. Я понимаю огромную, колоссальную ответственность за создание и становление нового территориального органа внутренних дел, которая ложится на мои плечи. Как российский офицер, как генерал, я сделаю все, чтобы оправдать доверие Президента и Министра внутренних дел, - сказал тогда Павел Гищенко.

Начальником УМВД России по г. Севастополю Павел Гищенко был назначен 1 апреля 2020 года, а до этого служил в Волгоградской области. С 2017 по 2018 годы он руководил Управлением МВД России по городу Волжскому, а с 2018 по 2020 годы возглавлял УМВД России по городу Волгограду.

Фото: УМВД по городу Севастополю