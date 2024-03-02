Власти района в Волгоградской области оплатят собачье пиршество на птичьем дворе

Администрацию Среднеахтубинского района Волгоградской области обязали выплатить местной жительнице ущерб за уничтоженных бездомными собаками цесарок и уток.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение районного суда, хозяйка разоренного птичника просила взыскать с администрации 98 300 рублей ущерба, но суд постановил выплатить ей всего 14 959 рублей 96 копеек.

Установлено, что бездомные собаки проникли на территорию частного домовладения, погрызли и покусали 49 цесарок, остальные разлетелись. В итоге из 85 птиц осталось всего 15. Во второй раз собаки погрызли 31 утку и 7 утащили.

Представители администрации не признавали иск, отметив, что сделали в рамках своей компетенции все возможное, заключив муниципальный контракт по отлову животных с индивидуальным предпринимателем. Также они отмечали, что в разорении птичника виновата сама местная жительница, которая не обеспечила сохранность своего имущества.

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы сторон, суд пришел к выводу, что администрация является ответственным лицом за возмещение причиненного ущерба. При определении ущерба были учтены справки торгово-промышленной палаты региона о среднерыночной стоимости птицы, так как стороны не захотели проводить экспертизу на предмет стоимости утраченного имущества.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото из архива ИА «Высота 102»