В Волгограде первый теплоход отправился 1 марта на Культбазу

Видео: администрация Волгограда
Общество 01.03.2024 17:10
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01.03.2024 17:10
Видео: администрация Волгограда
Сегодня, 1 марта, после длительного перерыва начал курсировать речной маршрут «Волгоград – Культбаза». Как сообщили V102.RU в мэрии, услугами теплохода воспользовались около 100 человек.
По утвержденному расписанию теплоходы по маршруту «Волгоград - Культбаза» будут совершать до 20 марта по четыре рейса в день четыре раза в неделю - в среду, пятницу, субботу и воскресенье. Затем график движения будет скорректирован.
Напомним, продолжает свою работу и круглогодичный маршрут «Руднева – о. Сарпинский», ежедневно теплоходы совершают по 10 рейсов.
Видео: администрация Волгограда
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