В Волгограде первый теплоход отправился 1 марта на Культбазу









Сегодня, 1 марта, после длительного перерыва начал курсировать речной маршрут «Волгоград – Культбаза». Как сообщили V102.RU в мэрии, услугами теплохода воспользовались около 100 человек.















По утвержденному расписанию теплоходы по маршруту «Волгоград - Культбаза» будут совершать до 20 марта по четыре рейса в день четыре раза в неделю - в среду, пятницу, субботу и воскресенье. Затем график движения будет скорректирован.





Напомним , продолжает свою работу и круглогодичный маршрут «Руднева – о. Сарпинский», ежедневно теплоходы совершают по 10 рейсов.



Видео: администрация Волгограда