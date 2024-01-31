Мыльная вода потекла из кранов хутора в Волгоградской области





Житель хутора Черкесовский Новоаннинского района отправил в волгоградское отделение ОНФ видео странной жидкости, которая, как он утверждает, течет из крана. По словам Андрея Скворцова, идет мыльная, скользкая вода коричневого цвета.



– Невозможно ею смыть мыло с рук, промыть посуду и на вкус неприятная, – говорит мужчина.



Народный фронт уже обратился в администрацию Новоаннинского района Волгоградской области, чтобы выяснить, откуда подается мыльно-коричневая вода и почему она пенится.



В администрации Черкесовского сельского поселения Новоаннинского района развели руками на вопрос, откуда в кранах взялась мыльная вода.



– Вопрос водоснабжения находится в введении района. Но не секрет, что у нас серьезные проблемы с водопроводом – он изношен на 100%! – пояснил глава поселения Дмитрий Романович. – На его ремонт выделяют копейки – менее 400 тысяч в год! А у нас уже с начала года было три порыва. На ремонт каждого порыва уходит более 100 тысяч рублей. Можно сказать, мы уже всю сумму используем за один месяц. Без капитального ремонта сетей ситуация, к сожалению, не изменится, – пояснил глава поселения Дмитрий Романович.



По словам чиновника, в 2022 году в хуторе для решения вопроса с питьевой водой поставили два водомата. Более-менее сносно работал только один из них. Однако сейчас он также не функционирует, ведь запитан он от того же дырявого водопровода.



Ранее, напомним, V102.RU сообщало о постоянных проблемах с водой в хуторе Черкесовский. Год назад там сломалось насосное оборудование. Однако после его ремонта сети продолжают также рваться.