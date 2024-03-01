



В рамках объявленного сбора помощи волонтеры волгоградского алюминиевого завода собрали порядка 100 килограммов кормов для собак и кошек, лекарственные средства, пеленки и ветошь.

Добровольцы привезли всё собранное в приют, пообщались с четвероногими обитателями, а также обсудили с руководителем приюта - директором фонда «ДворНяшки» Кареном Гончаровым дальнейшие совместные мероприятия и проекты.

– Мы всегда рады гостям и очень благодарны за любую оказанную нам помощь, – говорит Карен. – Но при этом особенно приятно, когда это не разовая акция «для галочки», а шефская работа на постоянной основе.

Сейчас в приюте содержатся 147 животных, из которых 123 собаки, остальные – кошки. Каждый из них ждет «своего» хозяина и всегда с радостью встречает неравнодушных гостей, которые помогают скрасить ожидание.

– Это моя первая поездка в приют, и я нахожусь под большим впечатлением, – делится волонтер Мария Верига. – Как же много бездомных собак, которые нуждаются в теплоте и заботе! Животные встретили нас очень дружелюбно и активно шли на контакт. Я рада, что удалось познакомиться и пообщаться с ними. Их грустные, но благодарные глаза тронули меня до глубины души. Мне кажется, что чем больше заботы будут получать животные, оставшиеся без своего дома, тем меньше агрессии у них будет на улицах города.

Неравнодушные активисты систематически организовывают сбор кормов в пользу приютов для бездомных животных города. Подобные акции уже стали доброй традицией. К примеру, несколькими днями ранее волонтеры собрали и отвезли в приют необходимые для приготовления горячей еды для животных древесные материалы.