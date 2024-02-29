В Волгограде послание Путина собрало полный зал кинотеатра

В кинотеатре «Синема 5» в Дзержинском районе Волгограда сегодня, 29 февраля, проходит трансляция послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Как рассказала V102.RU директор площадки, выступление главы государства собрало полный зал.
— Около 200 человек сегодня пришли увидеть одно из главных политических событий, — уточнила управляющая кинотеатром.
На показе были замечены волгоградские депутаты, представители ветеранского сообщества, общественники.
Напомним, что послание Путина Федеральному собранию демонстрируют в кинозале на 180 мест в ТРК «Парк Хаус». Прямая трансляция идет в зале № 2.
Фото: читатели ИА «Высота 102»