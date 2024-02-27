Общество

Послание Путина покажут в кинотеатре Волгограда

Общество 27.02.2024 13:05
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27.02.2024 13:05

Жители Волгограда 29 февраля смогут  посмотреть Прямую трансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию, не только прильнув к экранам и мониторам дома или на рабочих местах, но и в кинотеатре. Как сообщает ИА «Высота 102», желающие присоединиться к коллективному просмотру смогут это сделать в Дзержинском районе в кинотеатре «Синема 5».  


Напомним, что данный кинотеатр расположен в торговом комплексе «Парк Хаус». И пока это единственный кинотеатр, готовый предоставить для трансляции целый зал. 

По информации администрации кинотеатра, увидеть Владимира Путина волгоградцы смогут в зале №2 совершенно бесплатно. Вот только забронировать места заранее не получится – рассчитанный на 180 зрителей зал будет заполняться по мере наплыва посетителей.

Добавим, что кроме Волгограда показы будут организованы еще в 16 городах - в Петербурге, Казани, Уфе, Набережных Челнах и других. 

Фото: архив V102.RU / скриншот сайта «Синема 5»

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