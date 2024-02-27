Послание Путина покажут в кинотеатре Волгограда

Жители Волгограда 29 февраля смогут посмотреть Прямую трансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию, не только прильнув к экранам и мониторам дома или на рабочих местах, но и в кинотеатре. Как сообщает ИА «Высота 102», желающие присоединиться к коллективному просмотру смогут это сделать в Дзержинском районе в кинотеатре «Синема 5».





Напомним, что данный кинотеатр расположен в торговом комплексе «Парк Хаус». И пока это единственный кинотеатр, готовый предоставить для трансляции целый зал.

По информации администрации кинотеатра, увидеть Владимира Путина волгоградцы смогут в зале №2 совершенно бесплатно. Вот только забронировать места заранее не получится – рассчитанный на 180 зрителей зал будет заполняться по мере наплыва посетителей.

Добавим, что кроме Волгограда показы будут организованы еще в 16 городах - в Петербурге, Казани, Уфе, Набережных Челнах и других.

Фото: архив V102.RU / скриншот сайта «Синема 5»