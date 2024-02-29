В Волгограде к выходным ждут «зеркальные» температуры и шторм

В Волгограде и области на предстоящих выходных синоптики обещают штормовой ветер, ночные морозы и устойчивый плюс днем, сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.

— В субботу, 2 марта, по области сильных осадков не ожидается, в отдельных районах опустится туман, возможны гололедно-изморозевые отложения. Ветер юго-восточного направления местами с порывами до 18 м/с. В ночные часы столбики термометров покажут -3…-8º, при прояснениях температура упадет до -12º, в обеденные часы воздух прогреется до +2...+7º, — рассказали информагентству в региональном гидрометцентре. — Воскресенье, 3 марта, также без осадков с юго-восточным ветром со скоростью 8-13 м/с. В ночной период -3…-8º, при прояснениях до -11º, после обеда температура поползет вверх до +1...+6º.

В Волгограде к выходным установится облачная с прояснениями погода. При этом фактически температуры «отзеркалят» — совпадут положительные и отрицательные значения.

— 2 марта осадки маловероятны, ветер юго-восточный 8-13 м/с. Ночью по городу -3...-5º, днем +3...+5º, — уточнили волгоградские прогнозисты. — 3 марта также без осадков, ветер юго-восточного направления 7-12 м/с. Ночью в областной столице -4...-6º, днем +2...+4º.

Напомним, что морозы, задержавшиеся в регионе в последней декаде февраля, начнут медленно отступать с 1 марта. Завтра в Волгограде в дневные часы от нуля до +2 градусов тепла.

Фото: архив ИА «Высота 102»

