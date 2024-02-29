Морозы отступят 1 марта в Волгоградской области

При этом днем в регионе будет тепло. Сегодня, например, ожидается до +6, а уже послезавтра, 2 марта, уже до +8. Однако насладиться в полной мере теплом не даст ветер – его порывы будут нарастать с 7-12 метров в секунду до 12-14 метров.
Общество 29.02.2024 08:48
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29.02.2024 08:48
Морозы, которые, казалось, надолго задержались в регионе, наконец, начнут медленное отступление уже завтра, 1 марта. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, если сегодня, 29 февраля, в некоторых районах ночью температура воздуха опускалась до -19 градусов, то уже завтра будет не более -15 градусов. В последующие дни морозы также начнут постепенно ослабевать.
При этом днем в регионе будет тепло. Сегодня, например, ожидается до +6, а уже послезавтра, 2 марта, уже до +8. Однако насладиться в полной мере теплом не даст ветер – его порывы будут нарастать с 7-12 метров в секунду до 12-14 метров.
При этом днем в регионе будет тепло. Сегодня, например, ожидается до +6, а уже послезавтра, 2 марта, уже до +8. Однако насладиться в полной мере теплом не даст ветер – его порывы будут нарастать с 7-12 метров в секунду до 12-14 метров.
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