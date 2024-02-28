Трехкилометровая пробка парализовала Первую продольную в Волгограде

В Волгограде вечером 28 февраля транспортный затор протяженностью более трех километров парализовал Первую продольную магистраль. Как сообщает ИА «Высота 102», скорость движение транспорта по проспекту Ленина не превышает 15 километров в час.





По данным сервиса «Яндекс Карты», автомобильный затор берет начало от улицы 7-й Гвардейской в центре города до Научного городка в Краснооктябрьском районе. Всему виной две аварии недалеко от останови «Дворец спорта».

Скриншот: «Яндекс Карты»

Фото: архив ИА «Высота 102»