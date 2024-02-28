Потерявший маму и сестру на пожаре житель Котово купил квартиру на народные деньги

Денис Самошкин из Котово Волгоградской области, который потерял в пожаре маму и сестренку, приобрел квартиру на пожертвования, которые собрали ему неравнодушные люди после трагедии. Как рассказал V102.RU Денис, он купил скромную двухкомнатную квартиру без ремонта. Недвижимость обошлась в 800 тысяч рублей.



– Спасибо всем, кто мне помог, – говорит Денис. – Я очень благодарен всем, кто откликнулся, кто не прошел мимо. Я не ожидал, что люди примут мою беду как личное горе. И я потрясен этим.

По словам Дениса, он собирается сделать в квартире ремонт. Благо, после покупки квартиры на благотворительном счете еще остались деньги. Всего, напомним, для помощи молодом человеку было собрано более 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Однако Денису предстоят и другие траты. Так, владельцы квартир, которые пострадали от пожара и его тушения, требуют возмещения понесенных убытков.

Напомним, страшная трагедия произошла в Котово 27 января. В квартире, где Денис жил с мамой и сестренкой, случился пожар из-за взрыва газа. 42-летняя женщина погибла сразу, а восьмилетняя девочка умерла от ожогов в больнице.



В момент трагедии Дениса дома не было. Квартира, где он жил, выгорела, а из родных у молодого человека осталась только бабушка.



После случившегося люди организовали сбор средств осиротевшему парню, который учился на платном отделении местного колледжа. Руководство учебного заведения заявило о готовности перевести молодого человека на бюджетное отделение.

Коллаж Алексея Костякова/V102.RU