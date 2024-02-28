Укравший велосипед курьера волжанин стал героем криминального видео





В городе Волжском Волгоградской области мужчина украл оставленный возле подъезда многоквартирного дома велосипед сотрудника службы доставки. Преступление, сообщает ИА «Высота 102», зафиксировала видеокамера, установленная на входе в подъезд по адресу 40 Лет Победы, 66.

На видеокадрах отчетливо видно, как доставщик паркует свой велосипед у скамейки и отправляется в подъезд, чтобы передать заказ покупателю. Через непродолжительное время подошедший к дому мужчина берет велосипед и заходит с ним в тот же подъезд.

В региональном главке МВД России информагентству сообщили, что заявление от потерпевшего поступило в полицию в тот же день.

– Личность злоумышленника уже установлена. Им оказался 40-летний местный житель, – уточнили в ведомстве. – Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ.

Напомним, совсем недавно сообщалось о похожей краже у зазевавшегося курьера. Правда тогда добычей злоумышленника стал автомобиль. Оперативникам также удалось поймать вора в кротчайшие сроки.



Видео: Powernet / VK.com