Общество

В Волгоградской области 6 марта взвоют сирены

Общество 27.02.2024 19:54
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27.02.2024 19:54


В Волгоградской области 6 марта пройдет плановая проверка системы оповещения населения. Волгоградцев просят не поддаваться панике и сохранять спокойствие, сообщает V102.RU со ссылкой на комитет информационных технологий. 

Как пояснили в комитете, комплексные учения пройдут с отработкой практических действий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В ходе учений планируется проверить работоспособность 39 пунктов управления оперативного дежурства, 169 громкоговорителей и 163 электросирены. 

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