В Волгоградской области 6 марта взвоют сирены

В Волгоградской области 6 марта пройдет плановая проверка системы оповещения населения. Волгоградцев просят не поддаваться панике и сохранять спокойствие, сообщает V102.RU со ссылкой на комитет информационных технологий.
Как пояснили в комитете, комплексные учения пройдут с отработкой практических действий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В ходе учений планируется проверить работоспособность 39 пунктов управления оперативного дежурства, 169 громкоговорителей и 163 электросирены.