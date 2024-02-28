Семь вирусов одновременно атакуют жителей Волгограда и области





В Волгограде и области в период с 19 по 25 февраля выявили 333 случая заболевания COVID-19. По информации оперативного штаба, в регионе продолжает буйствовать штамм «Омикрон».

Несмотря на это, общий показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Волгоградской области за прошедшую неделю снизился на 7%. Дети школьного возраста болеют сегодня реже, чем неделей ранее – снижение заболеваемости здесь составило 13%. Заболеваемость пневмонией также снизилась за неделю в регионе на 20%.



– В структуре циркулирующих возбудителей респираторных вирусных инфекций: грипп типа А, риновирус, РС-вирус, метапневмовирус, аденовирус, парагрипп, COVID-19, – сообщили в управлении Роспотребнадзора.