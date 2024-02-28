Общество

В «темных» делах жительницы Волгограда пришлось разбираться полиции и суду

Общество 28.02.2024 09:05
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28.02.2024 09:05

В Волгограде энергетики продолжают бескомпромиссную борьбу со злостными должниками и теми, кто самовольно подключается к сетям.  Так, например,  на днях жительницу  Кировского района Волгограда за эти неблаговидные и опасные манипуляции оштрафовали на 10 тысяч рублей.  Как рассказали в ПАО «Волгоградэнергосбыт», женщина  почти четыре месяца копила долги, а  предупреждения компании о возможных санкциях попросту оставила без внимания. 
– «Конец света»  приводит  в чувство даже самых закоренелых и забывчивых должников, – вынуждены признавать в ресурсоснабжающей организации. – И все попытки подключиться самостоятельно – в обход счетчика или сорвав пломбу на выключенном «рубильнике», неизбежно приводят к еще большим проблемам. Всю неотвратимость таких неприятностей и ощутила на себе 51-летняя жительница Кировского района Волгограда Оксана Владимировна С. 
В компании уточняют, что волгоградка  накопила долгов за свет в сумме около шести тысяч рублей. 
– Она получила уведомление о грядущем отключении, но не предприняла никаких действий к погашению задолженности. И вот настал «час Х», когда вводные автоматы на ее квартиру были отключены и опломбированы. Однако и после этого любительница бесплатной электроэнергии не нашла ничего лучше, как самовольно разобраться с опечатанным рубильником и вернуть не оплаченный коммунальный ресурс в свою квартиру, – рассказывают в «Волгоградэнергосбыте». – Через двадцать дней самоуправство было обнаружено в ходе контрольного обхода представителями энергоснабжающей организации. 
Когда правонарушение жительницы Кировского района было выявлено, разбираться с ней пришлось уже наряду полиции.  Сотрудники правоохранительных органов  составили протокол об административном правонарушении, после чего суд назначил волгоградке штраф в размере 10 тысяч рублей. 
 – Подключившись самостоятельно, женщина не только допустила безучетное потребление электроэнергии, но и подвергла опасности возможной аварии свою квартиру, а также квартиры своих соседей. 20 февраля постановление суда вступило в законную силу, и теперь самоподключенка за нарушения ответит рублем. Да и тот свет, что накрутили счетчики за это время, придется также оплатить в полном объеме, – пояснили энергетики. –  Оплачивать коммунальные счета вовремя и жить без долгов гораздо дешевле, чем самовольно врезаться в общедомовую сеть в надежде сэкономить. 
Добавим, что согласно КоАП РФ, самовольное подключение к сетям в обход пломбы грозит  штрафом от 10 до 15 тысяч рублей, повторное правонарушение наказывается штрафом в размере от 15 до 30 тысяч. 
Следует помнить и о том, что самовольное подключение, особенно в многоквартирных домах, грозит короткими замыканиями, пожарами, выходом из строя дорогостоящей бытовой техники и общего имущества многоквартирного дома. А это в свою очередь может привести уже к уголовной ответственности. 
При получении уведомления о задолженности следует сразу обратиться в энергосбытовую компанию для решения долгового вопроса. 

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