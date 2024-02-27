Долги за воду населения Котово и органов власти выставлены на торги

В Волгоградской области вставлена на продажу дебиторская задолженность МУП г. Котово «Водоканал» в рамках дела о банкротстве. Как сообщает V102.RU со ссылкой на объявление о проведении торгов, на продажу выставлены 56 лотов на общую сумму более 34,5 миллиона рублей. Из этой суммы больше половины - 19,3 миллиона - долги населения Котово за услуги по водоснабжению и водоотведению. Соответствующее право требования к физическим лицам выделено в отдельный лот.

Примечательно, что в должниках помимо населения числится Котовская городская дума с долгом в 10 тысяч рублей, ресурсоснабжающая организация в Котовском районе ООО «Теплый город» (почти 8 миллионов), муниципальные предприятия по благоустройству и ЖКХ, УК и ТСЖ, ТСН, а также индивидуальные предприниматели и ряд предприятий.

Прием заявок от потенциальных покупателей стартует с 1 марта текущего года.

МУП г. Котово «Водоканал» был признан банкротом в сентябре 2016 года. В отношении предприятия открыто конкурсное производство. Оно продлено до 22 апреля 2024 года в связи с продажей дебиторской задолженности предприятия. В декабре 2023 года предпринималась попытка распродать долги физических и юридических лиц МУПу, но тогда торги были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок от покупателей.

Напомним, что в Котово из-за почти 100% изношенности сетей сохраняется напряженная ситуация с водоснабжением. Осенью 2023 года был заключен договор о ремонте части изношенного водовода. Работы ведутся с нарушением сроков. Объект до сих пор не сдан в эксплуатацию, а в Котово продолжается череда аварий на ветхих сетях.

Фото: Сергей Чумаков / t.me