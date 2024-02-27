Общество

Долги за воду населения Котово и органов власти выставлены на торги

Общество 27.02.2024 08:19
0
27.02.2024 08:19


В Волгоградской области вставлена на продажу дебиторская задолженность МУП г. Котово «Водоканал» в рамках дела о банкротстве. Как сообщает V102.RU со ссылкой на объявление о проведении торгов, на продажу выставлены 56 лотов на общую сумму более 34,5 миллиона рублей. Из этой суммы больше половины - 19,3 миллиона - долги населения Котово за услуги по водоснабжению и водоотведению. Соответствующее право требования к физическим лицам выделено в отдельный лот.

Примечательно, что в должниках помимо населения числится Котовская городская дума с долгом в 10 тысяч рублей, ресурсоснабжающая организация в Котовском районе ООО «Теплый город» (почти 8 миллионов),  муниципальные предприятия по благоустройству и ЖКХ, УК и ТСЖ, ТСН, а также индивидуальные предприниматели и ряд предприятий.

Прием заявок от потенциальных покупателей стартует с 1 марта текущего года.

МУП г. Котово «Водоканал» был признан банкротом в сентябре 2016 года. В отношении предприятия открыто конкурсное производство. Оно продлено до 22 апреля 2024 года в связи с продажей дебиторской задолженности предприятия. В декабре 2023 года предпринималась попытка распродать долги физических и юридических лиц МУПу, но тогда торги были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок от покупателей.

Напомним, что в Котово из-за почти 100% изношенности сетей сохраняется напряженная ситуация с водоснабжением. Осенью 2023 года был заключен договор о ремонте части изношенного водовода. Работы ведутся с нарушением сроков. Объект до сих пор не сдан в эксплуатацию, а в Котово продолжается череда аварий на ветхих сетях.

Фото: Сергей Чумаков / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.02.2024 13:05
Общество 27.02.2024 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2024 12:14
Общество 27.02.2024 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2024 11:02
Общество 27.02.2024 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2024 10:49
Общество 27.02.2024 10:49
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2024 10:41
Общество 27.02.2024 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2024 09:29
Общество 27.02.2024 09:29
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2024 21:53
Общество 26.02.2024 21:53
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2024 21:29
Общество 26.02.2024 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2024 20:42
Общество 26.02.2024 20:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2024 20:39
Общество 26.02.2024 20:39
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2024 17:56
Общество 26.02.2024 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2024 17:20
Общество 26.02.2024 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2024 16:09
Общество 26.02.2024 16:09
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2024 15:42
Общество 26.02.2024 15:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2024 15:36
Общество 26.02.2024 15:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:05
Послание Путина покажут в кинотеатре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:14
Бочаров: в Волгограде готовят проект строительства нового здания облсудаСмотреть фотографии
12:02
Бывшего замдиректора «Волгоградзеленхоза» Беляева посадили на 11 лет за взяткуСмотреть фотографии
11:39
Волгоградец воткнул нож в грудь своей бывшейСмотреть фотографии
11:02
Блины и много мяса: в ЦПКиО Волгограда вкусно встретят веснуСмотреть фотографии
10:52
Суд Грозного приговорил к 3,5 годам колонии сжегшего Коран ЖуравеляСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде IT-специалисты обсуждают будущее транспортно-логистической отрасли РоссииСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде с 1 марта заработает первый речной маршрутСмотреть фотографии
09:29
В Волгограде орудуют «оборотни» под видом сотрудников РПНСмотреть фотографии
08:19
Долги за воду населения Котово и органов власти выставлены на торгиСмотреть фотографии
07:44
В Волгограде владельца грузовика наказали на четверть миллиона за сброс отходов в оврагСмотреть фотографии
06:36
ЦБ: инфляция в Волгоградской области затормозилась на уровне 7,11%Смотреть фотографии
21:53
Синоптики предрекли холодный март в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:29
В Волгограде выделили 48 млн на переделку дома с колоннами на площади ЛенинаСмотреть фотографии
20:42
Начать с нуля. Как после обстрелов ВСУ в районе ЛНР снова поднимают медицинуСмотреть фотографии
20:39
Председателю КСП Волжского Юрию Жучкову нашли заменуСмотреть фотографии
19:44
«Он его строил своими руками»: в Михайловке сгорел дом погибшего участника СВОСмотреть фотографии
19:19
«Спартак» упрочил лидерство победами в московском бассейнеСмотреть фотографии
18:42
«Она работала не одна»: продавшую муниципальную землю мошенницу арестовали в суде ВолгоградаСмотреть фотографии
17:56
Бастрыкина заинтересовал дом без крыши в ЖК «Бейкер Стрит» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:20
Реф-фургон влетел в отбойник и перевернулся на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:09
На путепроводе №6 в Волгограде демонтируют старые конструкцииСмотреть фотографии
15:42
Глава СК поручил разобраться с отсутствием лекарств у онкобольного из МихайловкиСмотреть фотографии
15:36
В Волгоградской области прокуроры развели гражданина РФ с иностранкойСмотреть фотографии
15:22
Определился соперник «Динамо-Синары» в полуфинале Кубка РоссииСмотреть фотографии
14:42
Скончалась мать спикера Волгоградской облдумы Александра БлошкинаСмотреть фотографии
13:21
Под Волгоградом мужчина угрожал расстрелять двух человек в магазинеСмотреть фотографии
13:16
Волгоградцев предупредили о появлении мошеннических двойников КИВИ банкаСмотреть фотографии
12:32
ФАС требует у «Яндекс Такси» прозрачности в вопросах цен и блокировкиСмотреть фотографии
12:00
Волгоградский студент набрал кредитов и перевел мошенникам 4,6 млн рублейСмотреть фотографии
 