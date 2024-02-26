Скончалась мать спикера Волгоградской облдумы Александра Блошкина

В Волгоградской области скончалась мать спикера облдумы Александра Блошкина. Печальную новость сегодня, 26 февраля, сообщил телеграм-канал «Земля Преображенская», передает V102.RU.

– Выражаем искренние соболезнования председателю Волгоградской областной думы Александру Ивановичу Блошкину, Геннадию Ивановичу Блошкину, всем родным и близким по поводу безвременной кончины мамы Марии Семеновны, – говорится в сообщении.

Марии Семеновне был 91 год. Она проживала в Завязненском сельском поселении Киквидзенского района Волгоградской области. Этим районом в свое время руководил нынешний спикер регпарламента.



Редакция информагентства «Высота 102» присоединяется к соболезнованиям Александру Блошкину и его родным.