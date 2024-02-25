Общество

«Руки переставали слушаться от холода»: энергетик - о работе в обесточенном стихией Котельниково

Общество 25.02.2024 13:34
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25.02.2024 13:34


«Ребята-энергетики работают на износ, делая все возможное. Нам остается только пережить и переждать». После ледяного дождя, обрушившегося на Котельниковский район, такие сообщения буквально заполонили социальные сети. Местные жители терпеливо ждали окончания работ, и всякий раз благодарили оперативные бригады за труд в экстремальных условиях. О самых тяжелых рабочих сменах корреспондентам ИА «Высота 102» рассказал мастер Кирилл Никитин. 


Кирилл Никитин попал во вторую волну энергетиков, отправленных в обесточенный Котельниковский район. К тому моменту его коллеги успели восстановить часть оборудования, однако работы в принявших удар стихии хуторах хватило еще не на один день. 

- Первый день мы работали в деревне. Местные жители относились к происходящему с пониманием, выходили к ребятам с чаем, бутербродами. Правда, времени на перерывы у нас не было. Мы и так работали допоздна, часто задерживались, - вспоминает мастер Дубовского района электрических сетей «Россети Юг» - «Волгоградэнерго».

Следующую неделю оперативная бригада из Дубовского района провела в степи. Десятки упавших опор рабочие устанавливали на ветру, обжигающим лицо и сковывающим руки.  

- Погода, особенно мороз и сильный ветер, всегда влияют на работу и на ее качество. В этой ситуации спасала только рабочая экипировка да защитный крем, - вспоминает Кирилл Никитин. - Когда руки уже ничего не чувствовали от холода, мы по несколько минут грелись в служебной машине. 

В экстренной ситуации, обернувшейся массовым отключением света, никто из мастеров, конечно, не думал о рекордах. И все же итоги их работы впечатляют. Бригада Кирилла Никитина установила несколько десятков опор, протянула десятки километров проводов и вернула электричество в несколько населенных пунктов. 


- Энергетика - командная работа, в которой важны и водители, и электромонтеры. И мы свою задачу выполнили. Местные энергетики поехали подключать - все нормально! И это, пожалуй, самый радостный момент в нашей работе, - запросто рассказывает специалист «Россети Юг» - «Волгоградэнерго». - Никакого геройства в этом я не вижу. Да, такая ситуация в моей практике впервые, но все же это обычная работа. Пускай и в очень непростых  условиях. После такого вызова нас, наверное, уже ничем не напугать. 

Разрушительный ледяной дождь обрушился на Котельниковский район в середине февраля. Природная аномалия оставила жителей без тепла, воды и электричества и стала поводом для введения режима ЧС муниципального значения. Спустя сутки после разгула стихии в Котельниково заработали первые магазины, больницы и аптека. А вот на восстановление электричества во всех населенных пунктах энергетикам потребовалась неделя.


Автор: Виктория Чумакова 

Фото: «ВолгоградЭнерго»

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