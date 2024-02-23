Врач-офтальмолог в Волгоградской области отсудила заслуженную досрочную пенсию

В Волгоградской области врач-офтальмолог выиграла суд у Пенсионного фонда, который ранее отказал ей в назначении досрочной страховой пенсии по старости в связи с осуществлением лечебной деятельности.

Как сообщили V102.RU во Фроловском городском суде Волгоградской области, женщина с 30-летним стажем работы подала иск, в котором просила признать данный отказ незаконным.

В обосновании своих требований врач указала, что ей не засчитали в стаж периоды нахождения в командировках с целью участия в конференциях и семинарах по офтальмологии и прохождения повышения квалификации по вопросам офтальмологи. Также из специального стажа был исключен период работы по 0,75 ставки.

Медицинский работник просила суд обязать ПФР включить в специальный стаж указанные периоды и назначить страховую пенсию по старости с момента возникновения права, то есть с 21 марта 2022 года.

Судом установлено, что врача действительно отправляли в командировки и курсы повышения квалификации на основании приказов работодателей. При этом за ней сохранялось место работы, средняя зарплата, производились отчисления страховых взносов. Также на основании приказов работодателей женщина переводилась на должность врача-офтальмолога на 0,75 ставки, и в это же время она продолжала работать в должности врача функциональной диагностики на 0,25 ставки. Таким образом, у нее была выработана нормальная продолжительность рабочего времени в объеме полной ставки.

Данные обстоятельства были подтверждены трудовой книжкой врача, справками, приказами, должностными инструкциями и расчетными листками.

На основании этого суд удовлетворил требования женщины, постановив назначить ей досрочную страховую пенсию по старости со дня момента возникновения права, то есть с 21 марта 2022 года.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.