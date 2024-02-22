



Житель Волгограда Антон Киселев 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, обнародовал свою очередную работу – портрет президента России Владимира Путина. Для создания уникального полотна у волгоградца ушло 174 000 бисеринок, а в работе он использовал современные технологии.







Напомним, что Антон Киселев стал широко известен в России весной 2023 года, когда представил публике портрет первого советского космонавта Юрия Гагарина, выполненный в той же технике, что и портрет Владимира Путина. Корреспонденты ИА «Высота 102» побывали тогда в мастерской волгоградца, и он поделился некоторыми тонкостями уникальной работы. Позже сообщалось, что портрет Юрия Гагарина занял достойное место в одном из российских музеев.

Как рассказал волгоградец информагентству сегодня, портрет главнокомандующего Владимира Путина он готовил специально к 23 февраля.

– Моя новая работа посвящена Владимиру Владимировичу, Верховному главнокомандующему нашей страны! Главное отличие этой работы от предыдущих – основа изображения создана с помощью нейросети. Да-да, именно так видит нашего президента искусственный интеллект: спокойным, надежным, с уверенностью смотрящим в будущее. И тут я полностью согласен, – прокомментировал автор портрета.

По словам Антона Киселева, размер картины превышает 1,2 метра по ширине и высоте. А храниться она пока будет в Волгограде.

Фото и видео предоставлены Антоном Киселевым