Общество

Картину волгоградца Антона Киселева представили в музее Гагарина

Общество 20.05.2023 19:15
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20.05.2023 19:15


Сегодня в музее-заповеднике имени Юрия Гагарина открылась выставка «Мозаика времен», на которой представили новый экспонат – подарок волгоградца Антона Киселева. Портрет первооткрывателя космоса, выполненный в оригинальной бисерной технике, презентовала дарителям музея и родственникам великого космонавта главный хранитель экспонатов Марина Федорова.
Марина Станиславовна рассказала гостям музея историю появления портрета Юрия Гагарина.
- Антон Киселев из Волгограда предложил нам принять в дар его работу. Все расходы он взял на себя и отправил картину почтой по железной дороге. Он очень хотел успеть ко Дню космонавтики, но из-за нештатных ситуаций не получилось. У Юрия Гагарина тоже, кстати, во время полета такие ситуации происходили. Вот и наша теперь уже картина сначала уехала в Вязьму. Потом только добралась до Гагарина. Неувязка вышла и с фамилией адресата. Из-за допущенной неточности  нам тоже ее долго не удалось получить. Но мы преодолели все трудности, получили подарок  и тут же установили ее в зале. И мы были в восхищении! – призналась Марина Федорова.

Главный хранитель музея-заповедника поведала гостям  и о самом авторе картины.
- Антону 44 года, это очень увлеченный мужчина с техническим образованием, который работает техническим директором одного научно-исследовательского института. 15 лет назад он занялся хобби – изготовлением картин из бисера. За годы Антон совершенствовал технику, разработал уникальную авторскую технологию. Сначала использовал настоящий бисер, который сам красил. Потом начал уже применять готовый. Этот искусственный жемчуг очень мал, всего 3,5 миллиметра в диаметре. Антон даже изобрел собственный станок, который оцифровывает изображение, но без человека в этой работе все равно не обойтись. На эту картину  у Антона ушло две недели. Она состоит из 145 тысяч бисеринок 33 разных оттенков, - продолжила Марина Федорова.  
Зачитала главный хранитель музея и послание от автора картины, который, к сожалению, не смог приехать на открытие выставки и лично презентовать свой подарок.
- День космонавтики - это второй по значимости праздник в нашей стране, конечно же,  после дня победы. Это победа человека над неизведанной стихией. Победа разума. Победа технического прогресса. Гагарин первый. Мы первые в космосе, - процитировала слова автора присутствующим Марина Федорова под аплодисменты гостей и пообещала, что портрет займет достойное место в коллекции экспонатов.
Напомним, V102.RU рассказывало о необычном увлечении волгоградца, картины которого  известны уже давно за пределами Волгограда и даже страны. Корреспондент информагентства одним из первых увидел портрет Юрия Гагарина, когда он еще находился в мастерской художника-технаря. И вот теперь картина заняла достойное место в музее космического первопроходца.


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