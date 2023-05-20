Картину волгоградца Антона Киселева представили в музее Гагарина

- Антон Киселев из Волгограда предложил нам принять в дар его работу. Все расходы он взял на себя и отправил картину почтой по железной дороге. Он очень хотел успеть ко Дню космонавтики, но из-за нештатных ситуаций не получилось. У Юрия Гагарина тоже, кстати, во время полета такие ситуации происходили. Вот и наша теперь уже картина сначала уехала в Вязьму. Потом только добралась до Гагарина. Неувязка вышла и с фамилией адресата. Из-за допущенной неточности нам тоже ее долго не удалось получить. Но мы преодолели все трудности, получили подарок и тут же установили ее в зале. И мы были в восхищении! – призналась Марина Федорова.
Зачитала главный хранитель музея и послание от автора картины, который, к сожалению, не смог приехать на открытие выставки и лично презентовать свой подарок.
- День космонавтики - это второй по значимости праздник в нашей стране, конечно же, после дня победы. Это победа человека над неизведанной стихией. Победа разума. Победа технического прогресса. Гагарин первый. Мы первые в космосе, - процитировала слова автора присутствующим Марина Федорова под аплодисменты гостей и пообещала, что портрет займет достойное место в коллекции экспонатов.
Напомним, V102.RU рассказывало о необычном увлечении волгоградца, картины которого известны уже давно за пределами Волгограда и даже страны. Корреспондент информагентства одним из первых увидел портрет Юрия Гагарина, когда он еще находился в мастерской художника-технаря. И вот теперь картина заняла достойное место в музее космического первопроходца.