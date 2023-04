Чтобы оценить красоту, надо смотреть издалека: волгоградец создал из бисера портрет Юрия Гагарина

Антону Киселеву 44 года. Из них пятнадцать лет он занимается довольно необычным хобби. Житель Волгограда создает портреты и абстрактные полотна из бисера. Его работы выставлены в международных онлайн-галереях, а пара картин отправлены в США. Заказы приходят и из многих регионов России — творчество волгоградца уже оценили в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Оренбурге, Краснодаре и других городах.

Ко Дню космонавтики, 12 апреля, Антон создал портрет символа поколения — Юрия Гагарина. Его знаменитое «Поехали!» облетело весь мир, а орбитальный полет вокруг Земли стал началом новой эры в истории освоения космоса.

Художник пригласил корреспондентов ИА «Высота 102» в свою мастерскую, рассказал, как создает свои картины, почему часто не спит по ночам, кто такой Кудлапий и что за рекорд он хочет побить.

«Все началось с оружейного магазина»





Мастерская располагается в квартире совершенно обыкновенной многоэтажки. Несколько комнат и все они забиты полотнами, многочисленными пакетиками с бисером, красками и прочими атрибутами настоящего художника. В самой большой комнате на столе еле слышно работает странный прибор с продолговатыми трубками. Видна небольшая часть будущей картины.

Антон признается, что с самого детства был склонен к техническим наукам. В свое время окончил политехнический университет, учился на факультете «Технология конструкционных материалов». 15 лет отдал трубному заводу. Прошел путь от инженера-технолога до заместителя директора предприятия.

Всегда что-то мастерил своими руками, участник четырех патентов. Планирует писать диссертацию и новые портреты.

— Основная моя работа связана с научно-исследовательским институтом (ВНИКТИНХО), занимающимся разработками в сфере нефтяного и химического оборудования. Как технический директор, отвечаю за службу, обследующую нефтеперерабатывающее оборудование. Также с коллегами осуществляем научные изыскания, — рассказывает наш собеседник. — То, что вы видите на столе — мой «помощник», станок, на котором я создаю свои картины. Процесс создания полотна автоматизирован где-то на 50%, что позволяет существенно экономить время. Раньше все было по-другому (улыбается). За эти годы я достиг существенного прогресса. Пять лет назад удалось выйти на новый уровень, что положительно сказалось на скорости и качестве. Мои работы стали похожи на законченные произведения.





Не можем не задать этот вопрос:

— Станок деньги печатает?

— Только из бисера, — отвечает с улыбкой Антон.

Он вспоминает, что все началось с посещения оружейного магазина.

— Как-то с другом пошел в охотничий магазин. Там мне попались несколько подкрашенных дробинок, из которых я сложил некую фигурку и в тот момент мне пришла в голову мысль, а почему бы не сделать этот процесс автоматическим?

«Собираю пазл с пинцетом в руках»





На первый взгляд технология создания картины проста. Есть два вида бисера. Один из них нужно окрашивать, другой уже продается окрашенным, но стоит это удовольствие на порядок дороже.

— Сначала я работал с бисером, который используется в стекольной промышленности. Он прозрачный и его специальными красками, которые я подбирал не один год, приходилось подкрашивать. Это очень трудоемкий процесс, который «съедал» колоссальное количество времени, — говорит Антон. — Сейчас я в основном работаю с вторым типом бисера, трехмиллиметровым «искусственным жемчугом», именно так его называют в Китае. Его преимущество в том, что существуют уже готовые цвета, их около 260, и ничего не нужно подбирать и вручную красить. Также у него лучше текстура и качество окраски.





Бисер засыпается в трубки станка и на компьютере задаются параметры через специальную программу, формирующую итоговое изображение с первоначального исходника. К слову, программное обеспечение Антон придумал сам, впрочем, как и все, связанное со своим хобби за эти 15 лет.

— Примерно половину работы совершает станок, а дальше в дело вступаю я. Машина несовершенна, ее надо корректировать, где-то что-то не пропечаталось, перемешалось или сместилось. Постобработка всегда нужна. Если провести аналогию, то я собираю пазл, ищу недостающие кусочки и вкладываю их в определенные места, но только с пинцетом в руках, — рассказывает Антон. — Засиживаюсь вечерами, но мне это в удовольствие. Потом изображение надо аккуратно перенести на холст либо на другую подготовленную основу — деревянную, как допустим у портрета Юрия Алексеевича или холщовую. Бисер держится на специальном клее.





Антон уточняет, что на портрет Гагарина он потратил в общей сложности две недели, работая по ночам и выходным. Само изображение машина создала за пять дней, а картина заняла весь стол.

— Размеры полотна — 120 на 133 сантиметра, в работе использовано 145 000 бисеринок и 33 цвета, — делится художник. — Мне нравится делать большие картины, в них есть масштаб и глубина, но на них нужно смотреть издалека, чтобы оценить всю красоту. Портрет отправится в Смоленскую область, где находится объединенный мемориальный музей-заповедник Гагарина. Мне захотелось сделать им такой необычный подарок ко Дню космонавтики.

Сталин и футбол





Антон признается, что ему нравится изображать знаменитых, красивых людей, культовых личностей, известные на весь мир фотографии. К примеру, для музея-заповедника «Сталинградская битва» волгоградец создал портрет Сталина.

— Год назад у меня появилась задумка создать картину для музея в своем родном городе. Выбор пал на Сталина, так как считаю его величайшей фигурой в нашей истории и думаю, что скорее всего она естественно больше положительная, чем отрицательная. Словил ли я после этого хейт? Супруга говорила, что-то писали негативное, но мне, честно, все равно. Теперь картину периодически будут выставлять на тематических экспозициях. Интересно, что именно с этой работой произошла забавная ситуация. Само изображение вождя — репродукция с известной картины. Помню, как уже нес портрет внутри музея и мне одна дама, скажем так, связанная с искусством и историей сказала так, как бы между прочим, что, мол, не похоже на Сталина и пошла дальше.





Еще одна страсть Антона Киселева — футбол. Он болеет за волгоградский «Ротор» и именно с футболом связано создание еще одной впечатляющей работы.





— Как-то раз в командировке я узнал, что в гостинице, где мы жили, находится игрок «Спартака» Квинси Промес. Он оказался простым и душевным человеком. Я пообещал сделать его изображение из бисера. За неделю все было готово, оставалось только передать подарок, — вспоминает наш собеседник. — Я записал видеоролик и закинул в спартаковский форум. Через несколько дней со мной связались из пресс-службы «Спартака» и вскоре презент оказался у Квинси.

Кто такой Кудлапий?





На фото: визуализация фразы Юрия Гагарина «Поехали!»

Помимо портретов волгоградец также занимается визуализацией звуков. Причем программу для этих целей он также придумал сам.

— Через компьютер прогоняю звук, и специальное программное обеспечение моделирует будущую картину. Получается такая гистограмма, то есть на одной оси частота, на другой амплитуда. Программа переводит звук в те цвета, которые ты задаешь. Есть и знаменитая фраза Юрия Гагарина: «Поехали!».





На фото: визуализация звуков манговой рощи

На выходе получаются довольно интересные абстрактные картины и тоже из бисера. Среди прочих — крик новорожденного, припев песни We Are the Champions группы Queen, гул стадиона после 800-го забитого мяча Криштиану Роналду, звуки манговой рощи в Доминикане.

— Свои работы я подписываю как Антонио Кудлапий. Почему так? У меня две дочери и когда они были совсем маленькие, я им рассказывал сказки, где главным героем был выдуманный персонаж Кудлапий — такое человекоподобное существо. На разных форумах, где собираются художники у 90% псевдонимы. Я тоже решил так сделать. Почему-то мне вспомнился этот Кудлапий, оттуда и пошло.





На фото: визуализация крика новорожденного

На шуточный вопрос, если выбирать между футболом, картинами из бисера и женой, то, что ему важнее, Антон серьезно отвечает — семья.

— Жена, конечно, и дети, еще теща у меня золото (улыбается). Они меня поддерживали в моих начинаниях. Периодически, конечно, бывало, что ругались, мол, занимаю много места, все шумит, я сверлил постоянно. До скандалов не доходило, но какое-то недовольство выражали. Помню, был случай, что я уехал в командировку и оставил запущенный станок. Как раз молодой человек заказал портрет своей девушки, а один цвет в итоге не пропечатался. Так жена с тещей, с ребенком, сидели втроем, вручную укладывали бисер. Это было что-то. Кстати, моя самая первая картина — портрет моей старшей дочки. Сейчас он висит у ее прабабушки дома.

«Хотелось взять молоток и все разбить»





На фото: иранский принц

За годы творчества на счету художника из Волгограда больше 50 картин. По его словам, в Волгограде подобным занимается только он.

— Мне нравится то, что я делаю. Создавать что-то своими руками, видеть, как на твоих глазах рождается новое — это кайф. Наверное, ощущения сравнимы с рождением ребенка. Как обычно бывает. Пришел с работы уставший, вообще сил нет, пошел в мастерскую и прям душу отводишь, отключаешься ото всего. Бывало, что глубокой ночью заканчивал. На часы смотришь, а уже вставать на работу, — делится Антон. — Конечно всякое случалось: ничего не получается, все достало. В такие минуты хотелось взять молоток и все разбить, картины смять и выбросить. Наверное, каждый через это проходит в процессе творчества (улыбается).

В планах у Антона Киселева создать самую большую в России картину из бисера.

— Пока рекорд на счету жительницы Свердловской области. Ее полотно размером 144 на 166 сантиметров. В работе она использовала 503 682 бисеринки. В этом году однозначно сделаю, — уверен волгоградец. — Хочу показать свое творчество как можно большему количеству людей. Тщеславный ли я? Наверное, отчасти, да, как и любой человек.





На фото: визуализация 800-го гола Криштиану Роналду и гул стадиона

Не можем не спросить про персональную выставку.

— Это было бы интересно. Но, чтобы ее делать, необходимо создать 10-15 работ определенной тематики. Есть у меня кое-какие мысли, подробности пока не хочу раскрывать. В последнее время я изучаю нейросети, которые позволяют создавать изображения. Хочу все это совместить. Еще есть желание сделать работу к 9 мая, показать события Великой Отечественной войны и сегодняшнюю ситуацию.

На прощание Антон вдруг говорит, что смог бы отказаться от своего хобби, но только при одном условии: если придумает себе новое занятие.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» / Антон Киселев