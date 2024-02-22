Пропавшего под Волгоградом бизнесмена нашли в больнице

Пропавшего 20 февраля 39-летнего жителя Дербента нашли после публикации V102.RU. Исчезнувший во время поездки на междугороднем автобусе в Светлоярском районе Волгоградской области Физули Курбанов, оказался в одной из больниц Красноармейского района.

— Спасибо вам большое. Муж нашелся. Главное, что живой, — рассказала журналистам информагентства супруга предпринимателя из Дагестана. — Он вышел на остановке в день исчезновения, а автобус уехал без него. Видимо, водитель просто не доглядел еще одного пассажира. Супругу стало плохо в кафе и ему вызвали скорую.

Напомним, что житель Дербента пропал несколько дней назад после поездки в Москву. Мужчина опоздал на самолет и отправился в родной город на автобусе, после чего исчез, выйдя на одной из остановок.

Фото: архив ИА «Высота 102»