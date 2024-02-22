Около сорока лет, женат, трудится на производстве. Таким увидели среднестатистического жителя Волгоградской области сотрудники Волгоградстата. В преддверии Дня защитника Отечества в ведомстве представили портрет типичного волгоградца.

Так, по данным ведомства, из 1 156 700 мужчин, проживающих в Волгоградской области (46,8% от общей численности населения) 76,6% являются жителями городов. Лишь 23,4% мужчин – жители сельской местности.

– Больше половины волгоградцев, 64,4% или 745 тысяч человек, находится в трудоспособном возрасте. Мужчин старшего поколения в регионе 17,7%, младшего – 17,9%. Средний возраст волгоградского мужчины на начало 2023 года составлял 40 лет, – рассказали статистики. – При это большинство мужчин от 16 лет состоят в браке (64,5%), и лишь 20,5% – убежденные холостяки. Овдовевших и разведенных – 15,0%.

Подавляющее большинство мужчин в Волгоградской области – русские (91,9%). Казахов в регионе 1,8%, армян – 0,8%, татар – 0,6%, азербайджанцев – 0,5%.

– Наибольшая часть занята традиционно «мужскими» профессиями: 15,7% – трудятся на обрабатывающих производствах, 14,0% – в сфере строительства, 13,4% – в торговле оптовой и розничной, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, 12,6% – сфере транспортировки и хранения. Большинство руководителей в Волгоградской области – 56,8% – представители мужского пола, – рассказали в Волгоградстате.

Фото: нейросети