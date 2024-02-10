Боец «Бессмертного Сталинграда» Николай Тормосин погиб на СВО

В хуторе Новомаксимовский Суровикинского района завтра, 11 февраля, похоронят бойца отряда «Бессмертный Сталинград» Николая Тормосина. Печальную новость о гибели минометчика с позывным «Музыка» сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Гимбатов в телеграм-канале, передает V102.RU.
Николай родился и вырос в Светлоярском районе, оттуда же ушел в армию, участвовал во второй чеченской компании. Затем работал в Волгограде, а последние годы трудился в РЖД.
У него остались уже почти взрослых двое сыновей. Депутат Госдумы выразил соболезнование семье погибшего.
Фото Андрей Гимбатов/t.me