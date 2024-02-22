Происшествия

В Волгоградской области в результате ДТП перевернулся «МАЗ» с селитрой

Происшествия 22.02.2024 00:07
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22.02.2024 00:07


Загрязнение почвы аммиачной селитрой произошло в результате ДТП в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, авария произошла вблизи станицы Усть-Хоперская Серафимовичского района.

Инспекторы управления Росприроднадзора выехали на место происшествия сразу после поступления информации о случившемся. Установлено, что вследствие ДТП произошло опрокидывания автомобиля «МАЗ», который перевозил аммиачную селитру. В результате груз попал на почву.

- Специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области отобраны пробы почвы, а также произведены площадные измерения. Площадь подверженная загрязнению составила 60 квадратных метров, - сообщили в природоохранном ведомстве.


По результатам получения лабораторных исследований будет рассчитан ущерб, а также будет решаться вопрос о применении мер административного воздействия к виновному лицу.

Загрязненный земельный участок, по предварительным данным, относится к неразграниченным землям Серафимовичского района, категория которых не установлена.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

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