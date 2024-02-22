Транспортную развязку построят на выезде с Третьей продольной в Волгограде

В Волгограде запланирована реконструкция оживленного участка дороги в Ворошиловском районе, примыкающего к Третьей продольной магистрали, передает V102.RU.

Как сообщили в гордуме, в связи с этим депутаты приняли решение о передаче в государственную собственность участка автомобильной дороги по улице Неждановой, который начинается от ул. Неждановой, 40 (около нового Ворошиловского кладбища) до пересечения с Третьей продольной и далее до улицы Автозаводской.

Общая протяженность этого участка составляет 4,2 км.

– Автомобилисты знают этот участок - пересечение Третьей продольной, улиц Неждановой и Автозаводская. В этом месте дорога сужается, но уже в скором будущем там появится удобная развязка, которая освободит нас от пробок, – прокомментировал решение зампредседателя комитета гордумы по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству Олег Спицын.

После передачи этих дорожных объектов в собственность региона, они будут закреплены на праве оперативного управления за облкомдортрансом для проведения последующей разработки проектной документации и реконструкции с устройством транспортной развязки в разных уровнях с автомобильной дорогой Третья продольная магистраль в Волгограде.

Депутаты также передали 21 февраля на региональный уровень земельный участок по улице Римского-Корсакова в Дзержинском районе, который на безвозмездной основе использует «Спортивная школа «Ротор». В гордуме пояснили, что передача участка в госсобственность Волгоградской области позволит школе оборудовать здесь полноценную спортивную площадку.

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