В Волгограде кинотеатр заплатит штраф за безнравственный «Оппенгеймер»

Вместе с тем факт совершения административного правонарушения подтвержден имеющимися в материалах дела доказательствами, наставали в суде оппоненты юрлица.
Общество 20.02.2024 17:52
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20.02.2024 17:52
В Волгограде кинотеатр заплатит штраф за показ фильма «Оппенгеймер» без прокатного удостоверения. Как сообщила V102.RU руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская, 6 декабря прошлого года в кинотеатре «Mori Cinema»в ТРЦ «Комсомолл» транслировалась без наличия прокатного удостоверения лента, признанная Министерством культуры РФ несоответствующим традиционным российским духовно-нравственным ценностям.
Представитель юридического лица ООО «Мори Синема Волга» просил производство по делу прекратить в связи с отсутствием события правонарушения, полагая, что факт показа фильма не установлен.
Вместе с тем факт совершения административного правонарушения подтвержден имеющимися в материалах дела доказательствами, наставали в суде оппоненты юрлица.
Вместе с тем факт совершения административного правонарушения подтвержден имеющимися в материалах дела доказательствами, наставали в суде оппоненты юрлица.
Постановлением мирового судьи судебного участка №137 Дзержинского судебного района Волгограда ООО «Мори Синема Волга» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.58 КоАП РФ, с назначением штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
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