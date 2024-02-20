Сегодня, 20 февраля, в Волгоградской области семье младшего сержанта Алексея Фильчакова, погибшего в ходе специальной военной операции, вручили орден Мужества.

Как сообщили V102.RU в администрации Ленинского района, награду близким родственникам погибшего воина передали военный комиссар Ленинского и Среднеахтубинского районов Александр Тащилкин и глава района Андрей Денисов.





По словам родных героя, Алексей воевал в Артемовске в штурмовом полку. Он заключил контракт 10 июля 2023 года, а через два месяца его не стало.

Младшего сержанта Фильчакова похоронили в селе Заплавном, где он вырос и ходил в школу. Сейчас в нее ходят его дети - сын и дочь.

В районной администрации сообщили, что на встрече с родными обсуждался вопрос об установлении на фасаде здания Заплавинской школы мемориальной доски в честь героя.

Фото: администрации Ленинского района