Общество

«Он воевал в Артемовске»: под Волгоградом семье погибшего участника СВО вручили орден Мужества

Общество 20.02.2024 12:38
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20.02.2024 12:38


Сегодня, 20 февраля, в Волгоградской области семье младшего сержанта Алексея Фильчакова, погибшего в ходе специальной военной операции, вручили орден Мужества.

Как сообщили V102.RU в администрации Ленинского района, награду близким родственникам погибшего воина передали военный комиссар Ленинского и Среднеахтубинского районов Александр Тащилкин и глава района Андрей Денисов.


По словам родных героя, Алексей воевал в Артемовске в штурмовом полку. Он заключил контракт 10 июля 2023 года, а через два месяца его не стало.

Младшего сержанта Фильчакова похоронили в селе Заплавном, где он вырос и ходил в школу. Сейчас в нее ходят его дети - сын и дочь. 

В районной администрации сообщили, что на встрече с родными обсуждался вопрос об установлении на фасаде здания Заплавинской школы мемориальной доски в честь героя.

Фото: администрации Ленинского района

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