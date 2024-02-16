Врачи в Волгограде спасают доставленного из Жирновского района Волгоградской области ребенка в возрасте год и два месяца. Как стало известно V102.RU от собственного источника, девочка получила ожоги в собственном доме, обварившись кипятком.

— Все произошло в Жирновске 14 февраля примерно в час ночи. Малышка потянула за провод электрический чайник с кипятком. Мать в это время находилась дома, — рассказал источник. — Ребенка с ожогами лица, шеи и спины I-II степени доставили в Жирновскую ЦРБ.

По сведениям «Высоты 102», сегодня маленькую пациентку транспортировали бортом санавиации в больницу № 25 Волгограда, где она получает все необходимое лечение.

Фото: архив ИА «Высота 102»