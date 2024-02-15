Общество

Бочаров поблагодарил прокуроров за конструктивную работу

Общество 15.02.2024 15:59
0
15.02.2024 15:59


Органы прокуратуры Волгоградской области подвели итоги своей работы в 2023 году и обозначили ключевые задачи этого года на расширенной коллегии ведомства сегодня, 15 февраля.

Как сообщили V102.RU в администрации региона, участие в заседании принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, первый заместитель Генпрокурора РФ Анатолий Разинкин, руководители силовых структур и судебных органов региона, Волгоградской областной думы.

В своем выступлении глава региона поблагодарил Генеральную прокуратуру России, прокуратуру Волгоградской области за конструктивное взаимодействие, благодаря которому удалось выполнить поставленные Президентом РФ задачи по ряду социально-важных направлений. 

- Сотрудники прокуратуры Волгоградской области принимали и принимают самое активное и непосредственное участие в работе по комплексному социально-экономическому развитию региона — обеспечивая надзор за соблюдением федерального и регионального законодательства, участвуя в обеспечении комплексной безопасности, контролируя соблюдение законности при реализации национальных и приоритетных проектов развития, государственных программ, программ социальной поддержки населения, восстановлении прав участников делового строительства и др., - перечислил Андрей Бочаров.

Так, совместными усилиями удалось восстановить права обманутых дольщиков.  Жильцы 107 достроенных и введенных в эксплуатацию многоквартирных домов — а это свыше 10 тысяч семей — получили ключи от долгожданных квартир. Последний дом из реестра долгостроев был исключен в декабре 2023 года.


- Еще раз благодарю всех, кто принимал участие в решении этой наиважнейшей задачи. Задача, поставленная Президентом нашей страны, выполнена. Но останавливаться рано, — сделал акцент губернатор. — Считаю важным продолжить работу по привлечению к ответственности недобросовестных застройщиков, а также сконцентрировать внимание всех структур на возмещении финансового ущерба в бюджет региона. И, конечно, не допускать появления новых обманутых дольщиков.

Слова благодарности позвучали и за активное участие прокуроров в мероприятиях в честь 80-летия Сталинградской Победы, подготовку и проведение в 2023 году исторического судебного процесса по делу о признании преступлениями против человечества и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной, в том числе на территории Сталинградской области, немецко-фашистскими войсками, нацистскими оккупационными властями и их пособниками.

Андрей Бочаров подчеркнул, что работу по сохранению исторической правды, исторического наследия необходимо продолжать. Касаясь задач на 2024 год, то глава региона обратил внимание на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, защите прав и интересов фронтовиков, ветеранов боевых действий всех поколений. Губернатор напомнил о действующих в регионе мерах социальной поддержки таких категорий.

- В ходе работы с участниками СВО и членами их семей отмечается большое количество вопросов, которые нельзя предусмотреть нормативно-правовыми актами. Большая часть из них — житейские и личные. Для их решения нужен абсолютно не формальный и не бюрократический подход. К каждому возникающему в этой сфере вопросу важно подходить без излишней бюрократии, стараться решать такие вопросы максимально оперативно, качественно. Прошу вас учитывать такие подходы, - сказал губернатор.


В свою очередь Анатолий Разинкин поблагодарил губернатора Волгоградской области за эффективную работу и взаимодействие в интересах государства и жителей.

Фото: администрации Волгоградской области / прокуратуры Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.02.2024 18:09
Общество 15.02.2024 18:09
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 17:23
Общество 15.02.2024 17:23
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 16:39
Общество 15.02.2024 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 15:31
Общество 15.02.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 14:30
Общество 15.02.2024 14:30
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 14:01
Общество 15.02.2024 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 13:22
Общество 15.02.2024 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 12:32
Общество 15.02.2024 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 12:10
Общество 15.02.2024 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 11:47
Общество 15.02.2024 11:47
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 11:17
Общество 15.02.2024 11:17
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 09:47
Общество 15.02.2024 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 08:35
Общество 15.02.2024 08:35
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 08:01
Общество 15.02.2024 08:01
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2024 06:41
Общество 15.02.2024 06:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:09
«Караул, мы снова тонем!»: в Калаче-на-Дону снова затапливает хозяйства и домаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:08
Осквернившую в Волгограде «Родину-мать» блогера не выпустят из СИЗОСмотреть фотографии
17:42
«Ростелеком» в Волгограде провел предпремьерный кинопоказ сериала «ГДР»Смотреть фотографии
17:29
15 человек и маленькую собачку спасли из горящего дома в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:23
В Волгограде разыскивают пропавшего из тубдиспансера пациентаСмотреть фотографии
17:20
В больнице Волгограда скончался сбитый кроссовером на ул. Еременко мужчинаСмотреть фотографии
16:39
Губернатор Бочаров выразил соболезнования жителям БелгородаСмотреть фотографии
16:08
Билайн представляет новинки Samsung: Galaxy S24 уже в продаже в РоссииСмотреть фотографии
15:59
Бочаров поблагодарил прокуроров за конструктивную работуСмотреть фотографии
15:31
Трое волгоградцев разорились, пытаясь увеличить пенсиюСмотреть фотографии
14:30
Жители Волжского пожаловались на запах тухлых яицСмотреть фотографии
14:01
Волгоградцы почтили память воинов-афганцев: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
13:48
Банду подростков задержали в Волгограде за нападения на прохожих с молоткомСмотреть фотографии
13:22
«Курочка не напилась»: в Волгоградской области спрогнозировали затяжную и холодную веснуСмотреть фотографии
13:03
И тут постучали. В Волгограде стартует поквартирный обход избирателейСмотреть фотографии
13:01
Под Волгоградом в День всех влюбленных мужчина обокрал и бросил сожительницуСмотреть фотографии
12:46
«Динамо-Синара» встретится с болельщиками 24 февраляСмотреть фотографии
12:32
Управление Росприроднадзора перебралось в Волгоград из АстраханиСмотреть фотографии
12:10
Владелец японского кроссовера от испуга погасил 150 штрафов ГИБДД в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:47
Путин наградил за заслуги глав Урюпинска, Алексеевского и Николаевского районовСмотреть фотографии
11:19
ПСБ в Волгоградской области расширил поддержку агропромышленного комплексаСмотреть фотографии
11:17
«Плитка уже черная»: в центре Волгограда закидали углем облагораживаемый скверСмотреть фотографии
10:51
Массовая драка на юге Волгограда: двое задержаныСмотреть фотографии
10:36
Юный водитель устроил в центре Волгограда ДТП с 4 пострадавшимиСмотреть фотографии
10:26
Под Волгоградом посиделки сторожей в День святого Валентина обернулись убийствомСмотреть фотографии
10:23
Министр промышленности и торговли РФ подвел итоги развития промсектора страныСмотреть фотографии
09:47
Трамваи в Волгограде из-за аварии на сетях ходят по усеченному маршрутуСмотреть фотографии
08:43
В Волгограде участники драки разбили машину скоройСмотреть фотографии
08:35
Вслед за «Ваней» пришла буйная «Ольга»: почему циклоны называют человеческими именамиСмотреть фотографии
08:30
Волгоградские аграрии готовятся к выходу в полеСмотреть фотографии
 