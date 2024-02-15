Бочаров поблагодарил прокуроров за конструктивную работу

Органы прокуратуры Волгоградской области подвели итоги своей работы в 2023 году и обозначили ключевые задачи этого года на расширенной коллегии ведомства сегодня, 15 февраля.

Как сообщили V102.RU в администрации региона, участие в заседании принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, первый заместитель Генпрокурора РФ Анатолий Разинкин, руководители силовых структур и судебных органов региона, Волгоградской областной думы.

В своем выступлении глава региона поблагодарил Генеральную прокуратуру России, прокуратуру Волгоградской области за конструктивное взаимодействие, благодаря которому удалось выполнить поставленные Президентом РФ задачи по ряду социально-важных направлений.

- Сотрудники прокуратуры Волгоградской области принимали и принимают самое активное и непосредственное участие в работе по комплексному социально-экономическому развитию региона — обеспечивая надзор за соблюдением федерального и регионального законодательства, участвуя в обеспечении комплексной безопасности, контролируя соблюдение законности при реализации национальных и приоритетных проектов развития, государственных программ, программ социальной поддержки населения, восстановлении прав участников делового строительства и др., - перечислил Андрей Бочаров.

Так, совместными усилиями удалось восстановить права обманутых дольщиков. Жильцы 107 достроенных и введенных в эксплуатацию многоквартирных домов — а это свыше 10 тысяч семей — получили ключи от долгожданных квартир. Последний дом из реестра долгостроев был исключен в декабре 2023 года.





- Еще раз благодарю всех, кто принимал участие в решении этой наиважнейшей задачи. Задача, поставленная Президентом нашей страны, выполнена. Но останавливаться рано, — сделал акцент губернатор. — Считаю важным продолжить работу по привлечению к ответственности недобросовестных застройщиков, а также сконцентрировать внимание всех структур на возмещении финансового ущерба в бюджет региона. И, конечно, не допускать появления новых обманутых дольщиков.

Слова благодарности позвучали и за активное участие прокуроров в мероприятиях в честь 80-летия Сталинградской Победы, подготовку и проведение в 2023 году исторического судебного процесса по делу о признании преступлениями против человечества и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной, в том числе на территории Сталинградской области, немецко-фашистскими войсками, нацистскими оккупационными властями и их пособниками.

Андрей Бочаров подчеркнул, что работу по сохранению исторической правды, исторического наследия необходимо продолжать. Касаясь задач на 2024 год, то глава региона обратил внимание на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, защите прав и интересов фронтовиков, ветеранов боевых действий всех поколений. Губернатор напомнил о действующих в регионе мерах социальной поддержки таких категорий.

- В ходе работы с участниками СВО и членами их семей отмечается большое количество вопросов, которые нельзя предусмотреть нормативно-правовыми актами. Большая часть из них — житейские и личные. Для их решения нужен абсолютно не формальный и не бюрократический подход. К каждому возникающему в этой сфере вопросу важно подходить без излишней бюрократии, стараться решать такие вопросы максимально оперативно, качественно. Прошу вас учитывать такие подходы, - сказал губернатор.





В свою очередь Анатолий Разинкин поблагодарил губернатора Волгоградской области за эффективную работу и взаимодействие в интересах государства и жителей.

Фото: администрации Волгоградской области / прокуратуры Волгоградской области