В Дзержинском районе Волгограда массово травят бездомных собак. Как рассказали V102.RU горожане, которые проживают в домах №№ 8 и 10 по ул. Рионская, за последние недели погибли уже пять дворняг.



– То, что происходит, вызывает ужас, – местная жительница Наталья, не удержавшись, плачет. – Объявился какой-то маньяк, или это несколько человек, которые целенаправленно разбрасывают отраву на нашей улице. Собаки, которые росли на наших глазах, были стерилизованы, привиты и совершенно не агрессивны, умирали в страшных муках. Падают замертво и птицы, которые клюют отравленную приманку. У нас уже улица завалена их трупами.



По словам волгоградцев, догхантеры оставляют на улицах куски мяса, которые пропитаны каким-то ядом.







– Перед смертью собак рвало в кровью, они сильно терли лапами глаза. Мы предполагаем, что в мясо добавляли мышьяк или какой-то другой яд, – продолжают потрясенные горожане. – Дети рыдают – они же с детства играли с ними, когда они были щенками. Люди и животные жили в дружбе и в мире, собаки никогда не нападали на людей. Одна из них даже лаять не умела. Теперь взрослым придется им объяснить, что на этом свете есть и нелюди, которые взяли на себя дикое право убивать.







На днях догхантеры добрались и до трех собак, которые жили в местной котельной. За ними ухаживали, кормили и они никуда не уходили далеко от своего дома. Теперь из трех собак в живых осталась только одна.



– Две из них подобрали отраву и уползли умирать под трубы, – вспоминают волгоградцы. – Там они умерли и перегородили проход оставшейся в живых. Нам пришлось вызывать спасателей, чтобы они достали трупы. Но вытащили только один, вторая собака примерзла ко льду. Все это запредельно. Маньяк, видимо, вошел в раж и не собирается останавливаться, судя по скорости, с которой погибают животные.

Местные жители уже написали заявление в полицию. Они требуют остановить убийства бездомных животных, за которые предусмотрена уголовная ответственность.



Страшно напуганы и владельцы домашних животных, ведь их питомцы тоже рискуют подобрать отраву во время прогулок.



Ранее, напомним, V102.RU сообщало о появлении отравленной приманки на улице Краснополянская в Дзержинском районе.

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