Общество

В Волгограде пройдет ночная литургия для молодежи

Общество 13.02.2024 21:18
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13.02.2024 21:18


Ночная Божественная литургия пройдет с 17 на 18 февраля в кафедральном соборе святого благоверного великого князя Александра Невского в Волгограде, сообщает V102.RU. По информации Волгоградской епархии, по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора храм приглашает всех на соборную молитву, которая начнется в 00:00.

Ночная литургия будет совершена в честь праздника Сретения Господня и Дня Православной молодежи.

Справка. Сретение Господне — один из двунадесятых (12 главных) православных праздников и символизирует встречу человека с Богом. Он установлен в память о встрече, описанной в Евангелии от Луки. Произошла на 40-й день после Рождества Христова, когда Дева Мария и праведный Иосиф принесли младенца Христа в Иерусалимский храм, чтобы совершить благодарственную жертву Богу. 

В тот момент там находился праведник Симеон Богоприимец. Ему было откровение, что он не умрет, пока не увидит Христа своими глазами. Ждать ему пришлось долго. По преданию, Симеон прожил более 300 лет. 

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