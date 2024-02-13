В Дзержинском районе Волгограда пятый раз за год ликвидировали большую свалку





Несанкционированная свалка образуется с печальной регулярностью на улице Продольная, 31. Прямо на землю бросают отходы не только жители частных домов, но и юридические лица, например, шиномонтажные мастерские. К коммунальным отходам они добавляют шины, упаковки от автомобильных запчастей и пластиковые ящики. Пользуется популярностью это место и у серых перевозчиков.

Только за последние полтора месяца регоператор «ЭкоЦентр» ликвидировал эту свалку пять раз. Объем вывезенных отходов превысил 180 кубометров мусора. Но никого из местных жителей, похоже, не смущает такое соседство – они сами продолжают бросаться пакеты прямо на перекресток улицы.

— За сброс отходов на землю в КоАП РФ предусмотрены штрафы на физлиц до трех тысяч рублей, на юрлиц – до двухсотпятидесяти тысяч рублей, — сообщили ИА «Высота 102» в компании регоператора. — Еженедельно наша спецтехника в помощь городу зачищает данную территорию, но в очередной раз просим жителей не захламлять улицу.