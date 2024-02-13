Главный тренер «Ротора» Сергей Попков, находящийся в Турции на сборах с командой, оказал финансовую помощь легендарному волгоградскому футболисту Дмитрию Котопуло, который в данный момент восстанавливается после перенесенной двухсторонней пневмонии, сообщает V102.RU.Накануне, 12 февраля, сын заслуженного ветерана волгоградского футбола Дмитрий Котопуло-младший на личной странице VK разместил сообщение с просьбой о срочной помощи своему отцу в приобретении нужного концентратора кислорода объемом минимум пять литров. Также он написал, что стартовая цена заказа нужного прибора на сайтах начинается от 40 тысяч рублей. Спустя несколько часов после данной записи Дмитрий оставил комментарий в соцсети с благодарностью Сергею Попкову.гласит сообщение.Кроме того, известный болельщик «Ротора» отметил и остальных неравнодушных, кто не остался в стороне и поучаствовал в оказании помощи.– добавил Дмитрий.Cправка. Дмитрий Николаевич Котопуло родился 14 ноября 1942 года в городе Прохладном Кабардино-Балкарии. С 1965-го по 1975 годы играл на позиции защитника и провел за волгоградскую команду, носившую разные названия («Трактор», «Сталь», «Баррикады» и «Ротор»), 287 встреч.