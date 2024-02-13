Накануне, 12 февраля, сын заслуженного ветерана волгоградского футбола Дмитрий Котопуло-младший на личной странице VK разместил сообщение с просьбой о срочной помощи своему отцу в приобретении нужного концентратора кислорода объемом минимум пять литров. Также он написал, что стартовая цена заказа нужного прибора на сайтах начинается от 40 тысяч рублей. Спустя несколько часов после данной записи Дмитрий оставил комментарий в соцсети с благодарностью Сергею Попкову.
– Дорогие люди, спасибо вам за отклик и помощь. Нужную сумму перевёл наш главный тренер, которому низкий поклон и всяческих успехов с нашей любимой командой Ротор!! Л - значит Люди!!! — гласит сообщение.
Кроме того, известный болельщик «Ротора» отметил и остальных неравнодушных, кто не остался в стороне и поучаствовал в оказании помощи.
– Огромная благодарность всем, кто не остался равнодушным. Волгоградцы и впрямь лучшие!! Ещё раз низкий поклон Сергею Николаевичу за поддержку и реальную помощь, оказываемую, находясь на расстоянии, занимаясь важной работой в межсезонье! Одним словом Человечище!! Все ваши сборы пойдут на лечение отца, это я вам гарантирую!! Лечение будет долгим и дорогим, но вместе победим!!! Ещё раз спасибо, – добавил Дмитрий.
Cправка. Дмитрий Николаевич Котопуло родился 14 ноября 1942 года в городе Прохладном Кабардино-Балкарии. С 1965-го по 1975 годы играл на позиции защитника и провел за волгоградскую команду, носившую разные названия («Трактор», «Сталь», «Баррикады» и «Ротор»), 287 встреч.
После завершения профессиональной карьеры Дмитрий Николаевич работал тренером детско-юношеских коллективов и футбольным арбитром.