«Уставший» бороться с непогодой снегоуборщик завалился на бок в Урюпинске









Снегоуборочный автомобиль завалился набок на трассе в Урюпинском районе Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, видеозаписью происшествия местные жители поделились в группе одной из известных социальных сетей.





На кадрах видно, что задняя часть автомобиля свалилась в кювет, а кабина осталась на трассе. Однако, по видео не понятно, что могло стать причиной дорожно-транспортного происшествия.



















В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили предварительную причину происшествия. р





– Водитель данной спецтехники не справился с управлением из-за льда на проезжей части и допустил опрокидывание транспортного средства. Пострадавших нет, – уточнили в ведомстве.





Напомним, ранее жители Урюпинского района жаловались на гололедицу





Видео: Вконтакте/Треш Волгоград