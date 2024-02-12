«Уставший» бороться с непогодой снегоуборщик завалился на бок в Урюпинске

Общество 12.02.2024 16:41
0
12.02.2024 16:41
Снегоуборочный автомобиль завалился набок на трассе в Урюпинском районе Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, видеозаписью происшествия местные жители поделились в группе одной из известных социальных сетей.
На кадрах видно, что задняя часть автомобиля свалилась в кювет, а кабина осталась на трассе. Однако, по видео не понятно, что могло стать причиной дорожно-транспортного происшествия.
В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили предварительную причину происшествия. р
– Водитель данной спецтехники не справился с управлением из-за льда на проезжей части и допустил опрокидывание транспортного средства. Пострадавших нет, – уточнили в ведомстве.
Напомним, ранее жители Урюпинского района жаловались на гололедицу.
Видео: Вконтакте/Треш Волгоград
Следов оленя, лося и медведя не нашли в камышинской колбасе12.02.2024 17:13
Общество 12.02.2024 17:13
Бочарову доложили об устранении последствий разгула буйной «Ольги»12.02.2024 16:32
Общество 12.02.2024 16:32
Волгоградцы написали цикл стихов о школьном питании12.02.2024 16:29
Общество 12.02.2024 16:29
Врачи показали коллекцию извлеченных из волгоградцев предметов12.02.2024 16:17
Общество 12.02.2024 16:17
Освободивший Белоруссию 99-летний фронтовик умер в Волгоградской области12.02.2024 14:49
Общество 12.02.2024 14:49
Дефицит знаменитой астраханской воблы и сельди ожидают в Волгоградской области12.02.2024 14:11
Общество 12.02.2024 14:11
В Котельниково после ледяного коллапса открывают аптеки и магазины12.02.2024 13:36
Общество 12.02.2024 13:36
Шесть УК в Волгограде поругали за плохую уборку снега12.02.2024 12:59
Общество 12.02.2024 12:59
«Летят прямо на головы»: сходы с крыш снега и сосулек угрожают жителям Волгограда12.02.2024 12:44
Общество 12.02.2024 12:44
Житель Волгоградской области переборщил с мухоморами на ужин и отравился12.02.2024 12:10
Общество 12.02.2024 12:10
Антитеррористическую комиссию соберут в регионе по поручению Андрея Бочарова12.02.2024 11:53
Общество 12.02.2024 11:53
Волгоградская область поднялась в рейтинге регионов по качеству жизни12.02.2024 11:29
Общество 12.02.2024 11:29
Больницу в Котельниково обеспечили теплом и водой12.02.2024 10:52
Общество 12.02.2024 10:52
Житель Новоаннинского поехал на работу на коньках12.02.2024 10:49
Общество 12.02.2024 10:49
«Кончается еда»: жители Котельниково рассказали, как выживают без света и тепла12.02.2024 10:34
Общество 12.02.2024 10:34