Врачи показали коллекцию извлеченных из волгоградцев предметов

Визит в больницу пациента с жалобами на боль в желудке нередко оборачивается неожиданным открытием для врача-эндоскописта. Куриная или рыбья кость, обнаруженные в жизненно важном органе, – это, скорее, обыденность. А вот, скажем, блистер от таблетки или стоматологическая игла – находки достойные того чтобы занять место в коллекции необычных «извлечений». Об интересных находках V102.RU рассказали специалисты 25-ой больницы скорой медицинской помощи в Волгограде.

По словам заведующей отделением эндоскопии ГУЗ «ГКБСМП 25» Галины Михальченко, найти при обследовании кости в желудках волгоградцев является обычным делом для врача данной специальности.





– Конечно, сегодня львиная доля пациентов – с ошибочно проглоченными инородными предметами, которые, по сути, являются фрагментами пищи, – объясняет заведующая отделением. – Рыбные и мясные кости мы удаляем с периодичностью раз в три дня. Но есть и необычные находки, их мы собираем в свою коллекцию отделения.





Так, в коллекции у специалистов уже хранятся такие экспонаты, как капсульная или стоматологическая игла, куриные и рыбьи кости больших размеров, блистер от таблетки и спрей-катетер от аэрозоля.

Галина Михальченко добавляет также, что современная эндоскопия – это фактически раздел малоинвазивной хирургии. Если на этапе её развития в начале 2000‑х годов преобладала диагностика, то сегодня каждое третье исследование в эндоскопическом отделении больницы является лечебным.