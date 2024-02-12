Войну закончил в заливе Фришес-Хафф, расположенным в Южной части Балтийского моря. Демобилизовался солдат в 1948 году.
В мирной жизни закончил Волгоградский сельхозинститут, работал бухгалтером в МТС, инструктором в РК КПСС, был первым секретарём райкома комсомола. Позже трудился главным экономистом в колхозе «Путь Ильича», которому посвятил 20 лет своей жизни.
Вениамин Харлампиевич придерживался здорового образа жизни, вёл записи о станице Староаннинской, где жил много лет, собрал уникальную коллекцию лекарственных рецептов.
Участник Великой Отечественной войны был награждён орденом Отечественной войны, медалями Жукова, «За освобождение Белоруссии».