Шесть УК в Волгограде поругали за плохую уборку снега

В администрации города предупредили управляющие компании об административной ответственности, если в течение 24 часов после первого предупреждения они на него не отреагируют.
Общество 12.02.2024 12:59
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12.02.2024 12:59
Нарушения в части уборки дворов от снега выявлены в деятельности шести управляющих компаний Волгограда. Как сообщили V102.RU в мэрии, уведомления об устранении недочетов в течение суток были выданы ООО «Экосреда», УК ООО «Парадигма», ООО «Русский дом», ООО «Альфа Юг», ООО «УК Квартал», ТСЖ «На Богунской». Чиновники заверили, что коммунальщики исправились, что подтвердилось повторными проверками.
Ранее перед УК и ТСЖ стояла задача обеспечить возможность безопасного перемещения жителей от дома к основным тротуарам и магистралям города.
Сейчас устранение последствий ледяного дождя, сменившего снегопад, продолжается. В УК и ТСЖ должны произвести полную расчистку от снега тех дворов, где ранее была обеспечена только возможность прохода от входных групп к общегородским территориям.
В администрации города предупредили управляющие компании об административной ответственности, если в течение 24 часов после первого предупреждения они на него не отреагируют.
В администрации города предупредили управляющие компании об административной ответственности, если в течение 24 часов после первого предупреждения они на него не отреагируют.
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