Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел 12 февраля оперативное совещание, на котором рассмотрел с участниками задачи по реализации основных и дополнительных мер комплексной безопасности в целях обеспечения антитеррористической защищенности и бесперебойной работы всех систем. По поручению главы региона, в ближайшее время в Волгограде проведут заседание антитеррористической комиссии.

В соответствии с Указом Президента РФ №757 от 19 октября 2022 года на территории Волгоградской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Социально-экономическая ситуация в регионе является устойчивой.

– В регионе реализуются основные и дополнительные меры комплексной безопасности, прежде всего в целях обеспечения антитеррористической защищенности и бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения, системообразующих предприятий и организаций, объектов социальной сферы, топливно-энергетической и другой критически важной инфраструктуры, – подчеркнул Андрей Бочаров. – В соответствии с утвержденными графиками выполняются мероприятия по техническому совершенствованию систем защиты отдельных объектов и территории Волгоградской области в целом.

В целях межведомственного взаимодействия Андрей Бочаров поставил следующие задачи: