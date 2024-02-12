Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел 12 февраля оперативное совещание, на котором рассмотрел с участниками задачи по реализации основных и дополнительных мер комплексной безопасности в целях обеспечения антитеррористической защищенности и бесперебойной работы всех систем. По поручению главы региона, в ближайшее время в Волгограде проведут заседание антитеррористической комиссии.
В соответствии с Указом Президента РФ №757 от 19 октября 2022 года на территории Волгоградской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Социально-экономическая ситуация в регионе является устойчивой.
– В регионе реализуются основные и дополнительные меры комплексной безопасности, прежде всего в целях обеспечения антитеррористической защищенности и бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения, системообразующих предприятий и организаций, объектов социальной сферы, топливно-энергетической и другой критически важной инфраструктуры, – подчеркнул Андрей Бочаров. – В соответствии с утвержденными графиками выполняются мероприятия по техническому совершенствованию систем защиты отдельных объектов и территории Волгоградской области в целом.
В целях межведомственного взаимодействия Андрей Бочаров поставил следующие задачи:
- продолжить реализацию утвержденного комплекса основных и дополнительных мер по обеспечению комплексной безопасности на территории Волгоградской области;
- особое внимание обращать на необходимость незамедлительного информирования правоохранительных органов жителями об обнаружении подозрительных предметов и подозрительном поведении людей;
- в ближайшее время подготовить и провести антитеррористическую комиссию Волгоградской области, а также антитеррористические комиссии муниципальных образований региона, в ходе которых рассмотреть актуальные вопросы обеспечения комплексной безопасности;
- в установленные сроки провести тренировки и учения по обеспечению комплексной безопасности и защите населения на всех объектах критически важной инфраструктуры субъекта.