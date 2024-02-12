Общество

Волгоградская область поднялась в рейтинге регионов по качеству жизни

Общество 12.02.2024 11:29
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12.02.2024 11:29


Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге регионов по качеству жизни. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Рейтинг, по итогам 2023 года область расположилась на 41-м месте с итоговым рейтингом 54,039. Тогда как за 2022 год регион занимал 42-е место с показателем 51,170.
Лидирующие позиции в рейтинге по качеству жизни в российских регионах, как и в прежние годы, заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В первую десятку также входят Краснодарский край, Республика Татарстан, Ленинградская область, Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ростовская и Самарская области.
На последних местах оказались Тува, Ингушетия и Еврейская автономная область.
При расчете рейтинга проводился анализ 66 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
Также были использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники. 

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