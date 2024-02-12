На последних местах оказались Тува, Ингушетия и Еврейская автономная область.
При расчете рейтинга проводился анализ 66 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
Также были использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники.