



Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге регионов по качеству жизни. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Рейтинг, по итогам 2023 года область расположилась на 41-м месте с итоговым рейтингом 54,039. Тогда как за 2022 год регион занимал 42-е место с показателем 51,170.

Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге регионов по качеству жизни. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Рейтинг, по итогам 2023 года область расположилась на 41-м месте с итоговым рейтингом 54,039. Тогда как за 2022 год регион занимал 42-е место с показателем 51,170.

Лидирующие позиции в рейтинге по качеству жизни в российских регионах, как и в прежние годы, заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В первую десятку также входят Краснодарский край, Республика Татарстан, Ленинградская область, Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ростовская и Самарская области.На последних местах оказались Тува, Ингушетия и Еврейская автономная область.При расчете рейтинга проводился анализ 66 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.Также были использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники.