Телеком 12.02.2024 11:43
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12.02.2024 11:43
Волгоградский государственный аграрный университет обеспечили доступом к отечественной платформе для онлайн-коммуникаций и обучения. Цифровое решение предоставил МТС, оно поможет сотрудникам ведущего центра аграрной науки Нижнего Поволжья и крупнейшего ВУЗа региона в организации дистанционных лекций и семинаров для студентов, онлайн-заседаний факультетов, а также конференций и межрегиональных форумов.
Цифровое нововведение помогает преподавателям университета проводить удаленные встречи и совещания с использованием онлайн-доски, демонстрации слайдов и видеоконтента, отслеживанием вовлеченности и посещаемости студентов. Также организаторам видеоконференций и вебинаров доступна статистика с данными о количестве просмотров, участниках мероприятия, времени пребывания в онлайн.
— Внедрение дистанционного и гибридного формата обучения с помощью отечественного решения помогает нам развивать аграрное образование. Так, с помощью него мы уже провели множество федеральных и региональных мероприятий, в том числе первый всероссийский форум раннего аграрного образования «Агроклассы 2.0» и всероссийское совещание агрохимических служб, где единовременно приняли участие более 400 человек со всей страны. Радует, что отечественный рынок цифровых решений может предложить продукт с необходимым функционалом для одновременного участия большого числа студентов и преподавателей, который вполне способен составить конкуренцию зарубежным системам видеоконференцсвязи, — отметил проректор Волгоградского ГАУ Сергей Канищев.
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