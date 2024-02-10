Семьи участников СВО посетили выставку первоцветов в Волжском

Общество 10.02.2024 18:11
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10.02.2024 18:11
Первыми гостями оранжереи ботанического сада в Волжском, где завтра открывается выставка первоцветов, стали семьи участников СВО. В оранжерее особым гостям показали более 50 000 цветущих ландышей, мускарий, гиацинтов, нарциссов, тюльпанов, крокусов, примул и других весенних цветов, рассказали V102.RU в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.Выставка первоцветов продлится до 18 февраля включительно и будет работать ежедневно с 9-00 до 16-00 ч.
В рамках выставки откроются фотозоны, пройдут мастер-классы по созданию своего чайного аромата и натуральных ароматизаторов для дома, травяных куколок-саше и шкатулок в винтажном стиле.
Это мероприятие всегда проходит в Волжском с аншлагом, сюда приезжают даже из районов области. Уставшие от зимы посетители погружаются в мир невероятных запахов, ярких цветов и уже нет никаких сомнений, что весна - не за горами.
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