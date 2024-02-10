Спорт

«Спартак» взял «Штурмом» лидерство в Суперлиге

Спорт 10.02.2024 13:27
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10.02.2024 13:27


Ватерполисты волгоградского «Спартака» в двух матчах 15-го тура Суперлиги на выезде обыграли «Штурм-2002» из Московской области - 18:7 и 17:7 и вышли на первое место в турнирной таблице, сообщает V102.RU.
 
Красно-белые продолжают идти в лидирующей группе команд наряду с астраханским «Динамо» и казанским «КОС-Синтезом». Неделю назад в домашних поединках подопечные Владимира Карабутова оба раза уверенно обыграли питерскую «Балтику». Развить успех волгоградские ватерполисты имели все шансы в поединках с середняком чемпионата. «Штурм» располагается на данный момент на шестой позиции.
 
В первой игре открыли счет хозяева бассейна. Сергей Скорга уверенно реализовал контратаку. Гости ответили благодаря точному попаданию Романа Усова. Еще до конца стартовой четверти спартаковцы оторвались от соперников. Голы Константина Киселева, Сергея Буланаева и  дубль Артема Ашаева сделали преимущество гостей весомым — 5:1.
Во втором периоде снова Ашаев и Усов огорчили голкипера подмосковного коллектива Владимира Заседателева. Второй мяч в составе хозяев забросил Матвей Пиманов. Однако до большого перерыва Тимур Шайхутдинов успел выстрелить дуплетом и лидерство красно-белых уже не вызывало сомнений — 9:2.
 
В третьей восьмиминутке Илья Гринашко и Пиманов временно сократили отставание, но вскоре Владимир Нежинский отличился в большинстве, а затем результативными действиями отметились Буланаев и капитан Михаил Рудай. В заключительной четверти Семен Девяткин и Максим Шулев точно исполнили пенальти. Пиманов забил последний гол хозяев в матче со свободного. А Усов и Нежинский установили окончательный результат — 18:7 в пользу «Спартака».
 
Повторная встреча, состоявшаяся накануне, началась с обмена голами. Гостей вывел вперед прицельный бросок Буланаева, а сравнял Пиманов. Как и в прошлом поединке, стартовый отрезок завершился со счетом 5:1 в пользу действующих чемпионов России. В следующей восьмиминутке Нежинский отличился дважды подряд, вдобавок успешно завершили контратаки Степан Андрюков и Роман Усов. По итогам первой половины матча красно-белые имели колоссальное преимущество — 10:2.
 
В третьем периоде отставание не сократилось. Команды трижды поражали ворота друг друга. За «Штурм» забили Матвей Пиманов, Кирилл Кутузов, а Владислав Морозов реализовал пятиметровый. В составе волгоградского клуба голевые действия на счету Шайхутдинова, Девяткина и Нежинского. Заключительная четверть осталась за спартаковцами — 4:2. Итоговый результат в матче — 17:7. Очередная победа красно-белых, которые в следующем туре 16 и 17 февраля примут дома молодежный состав казанского КОС- «Синтеза».
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: ГАУ ДО ВО «СШ по ВВС «Спартак-Волгоград»  VK.com
 

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