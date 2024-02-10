В Волгограде выписали родившихся с весом менее 1 кг двоих девочек

Из перинатального центра Волгограда отправили домой с мамами двух крошек, родившихся с весом менее 1 килограмма. Как рассказали V102.RU в медучреждении, одна из малышек Малика родилась 12 декабря на 30-й неделе беременности. Малика весила всего 950 граммов. Состояние мамы и дочки было тяжелым. Но врачи центра спасли и женщину, и ребенка.
- Мама Ольга показала себя бойцом. Она все время была рядом с малышкой, сцеживала молоко, разговаривала с дочкой, постоянно находилась в контакте с врачами. В январе их перевели в палату для совместного пребывания. Малышка полностью на грудном вскармливании. Вес при выписке составил 2260 граммов,
- пояснили в центре.
Выписки дождалась и мама крохи Мирославы, которая появилась на свет с весом 820 граммов. Ребенок за время лечения в перинатальном центре набрал 2 килограмма 440 граммов. У мамы Мирославы Александры это уже второй недоношенный ребенок, которого спасают врачи. Ее старший сын тоже родился с экстремальным весом.
Врачи ласково называют недоношенных малышей «торопыжками» - они так спешат появиться на свет, что доставляют немало тревоги и мамам, и врачам. Но счастливых историй спасения недоношенных малышей становится все больше – в том числе и благодаря профессионализму врачей и передовым медицинским технологиям.
Фото перинатальный центр Волгограда/t.me