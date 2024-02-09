На острове в Волгоградской области заживо сгорела женщина

В Волжском Волгоградской области сегодня, 9 февраля, на острове Зеленом в пожаре погибла пенсионерка. Как сообщает V102.RU, труп 84-летней женщины нашли на пепелище.

— Сообщение о возгорании поступило в 16.22. На улице Сургучевка горела кровля дома и пристройка на площади в 54 квадратных метра. В 17.19 расчетами 13-й пожарно-спасательной части горение ликвидировано. К сожалению, есть погибшая. Причину пожара установит экспертиза, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Напомним, что в Волгограде загорелась квартира в послевоенном доме на улице Мира. По словам очевидцев, из-за пожара мог выгореть весь этаж.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области