На трассе под Волгоградом ограничили движение из-за сгоревшей фуры

На участке трассы Сызрань — Саратов — Волгоград, где рано утром 8 февраля произошло ДТП с тремя машинами, ограничили движение.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили V102.RU, что на участке сотрудниками полиции организовано реверсивное движение.

По предварительным данным регионального главка МВД, авария произошла в 06.50 на 489 километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. В результате один человек погиб, троих доставили в больницу.

В пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград в свою очередь отметили, что на момент дорожного происшествия покрытие трассы было влажным, осадки не фиксировались, а температура воздуха составляла +4 градуса.

По уточненным сведениям спасательного ведомства, из-за ДТП произошло воспламенение ГСМ, которое было оперативно ликвидировано.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области