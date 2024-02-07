В Волгоградской области прогнозируют аномальное потепление

Общество 07.02.2024 08:23
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07.02.2024 08:23
В Волгоградской области завтра ожидается необычное для февраля потепление – до +10 градусов. Такой прогноз, сообщает V102.RU, опубликовал Волгоградский ЦГМС. Если сегодня, 7 февраля, в регионе сохранится еще небольшой минус, то уже 8 февраля все изменится и резко потеплеет. При этом значительный плюс будет сопровождаться неприятными явлениями – дождем и мокрым снегом, туманом и гололедом. Ситуацию усугубит ураган с порывами до 24 метров в секунду.В областном центре 8 февраля также будет неуютно - ожидаются дождь и сильный ветер.
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