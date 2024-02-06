



Один человек погиб 6 февраля на трассе в Хвалынском районе Саратовской области. По информации ИА «СарИнформ», там около 15.00 столкнулись четыре грузовых автомобиля и два легковых.

– На трассе Балаково-Сызрань, около поворота к поселку Алексеевка, столкнулись МАЗ, КамАЗ, две фуры Mercedes, минивэн Mercedes и легковой Renault, – передает издание со ссылкой на саратовское ГИБДД. – В результате происшествия погиб водитель грузовика МАЗ.





Сообщается также о двоих пострадавших из одной из легковых машин – их доставили в больницу. Причины массового столкновения предстоит выяснить полицейским.





Отметим, в саратовском ГИБДД не уточняют, откуда и куда следовали машины. Судя по фото, один из грузовиков следовал из Татарстана.

Фото: Служба спасения Саратовской области, ГИБДД по Саратовской области