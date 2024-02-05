Волгоградская облдума заплатит за «просветление» 800 тысяч рублей

Волгоградская областная дума заказала работы по ремонту осветительного оборудования в служебных помещениях. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, максимальная стоимость контракта по объявленному аукциону составляет 794 тысячи рублей.



Исполнитель, как следует из технической документации, должен будет по заявке заказчика осуществлять ремонт и замену светильников разных видов – потолочных, светодиодных настенных и лампочек в подвесных потолках. Работы должны проводить квалифицированные сотрудники, причем приходить на объект с самостоятельно закупленным оборудованием, в том числе осветительными приборами.